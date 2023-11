Schon seit einem Jahr vermisst: Was ist mit Karl-Theodor Hahn geschehen?

Schon seit einem Jahr wird Karl-Theodor Hahn aus Schlüchtern vermisst. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen und fragt: Wer hat den 84-Jährigen gesehen? © Montage: Carsten Rehder/dpa, Polizeipräsidium Südosthessen

Der Vermisste, von dem bekannt sei, dass er vor seinem Verschwinden "regelmäßig ausgedehnte Spaziergänge unternahm", wurde zuletzt am 22. November 2022 gegen 10 Uhr in der Grabenstraße sowie gegen 17 Uhr am Ortsrand von Schlüchtern gesehen, erklärte ein Sprecher am heutigen Mittwoch anlässlich des Jahrestages.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der etwa 1,65 Meter große Hahn demnach mit einem dunklen knielangen Mantel sowie mit einer dunklen Mütze bekleidet. Seine grauen Haare waren kurz geschnitten.

Ferner sei bekannt, dass der 84-Jährige "aufgrund einer Demenzerkrankung nicht voll orientierungsfähig war", fügte der Polizeisprecher hinzu.

Die Ermittler halten einen Unglücksfall für wahrscheinlich. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen lägen gegenwärtig nicht vor.