Schülerin seit Tagen vermisst: Wer hat Luisa F. gesehen?

Die 14-jährige Luisa F. wird seit Tagen vermisst. © Polizei Brandenburg

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, wurde die 14-jährige Schülerin das letzte Mal am 2. Juni gesehen. Am frühen Morgen fuhr sie mit dem Zug nach Cottbus zu ihrer Schule (Paul-Werner-Gesamtschule).

Am selben Tag, zwischen 16 und 17 Uhr, hat ein Zeuge die Vermisste in einem Streit mit einer männlichen Person am Bahnsteig in Leuthen gesehen.

So wird Luisa beschrieben:

14 Jahre

1,60 Meter groß

Braune, schulterlange Haare

zuletzt trug sie eine graue Nike-Jacke, ein weißes T-Shirt mit lila Herz-Print, eine graue Sporthose von Nike und schwarze Turnschuhe von Nike

zudem trug sie einen schwarzen Rucksack bei sich



Die Vermisste könnte sich laut Hinweisen im Stadtgebiet von Cottbus aufhalten. Die bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mädchens, daher wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit: