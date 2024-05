Vermisster Arian (6) aus Bremervörde: Polizei hat traurigen Verdacht

Mit Suchhunden ging die Polizei am Mittwoch einer neuen Spur nach. © Daniel Bockwoldt/dpa

Zwar gebe es "ganz viele Hinweise" aus der Bevölkerung, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Diesen gehe man nun Stück für Stück nach. Doch eine entscheidende Spur scheint noch nicht dabei gewesen zu sein. Das Bangen und Hoffen für die Angehörigen geht also weiter.

Hinweise auf ein Verbrechen gibt es nicht. Allerdings haben die Ermittler einen traurigen Verdacht: Zuletzt suchte die Polizei das Ufergebiet an der Oste mit Mantrailer-Hunden ab. Demnach gibt es die Vermutung, dass das Kind mit Autismus in den Fluss gefallen sein könnte. Das würde auch erklären, weshalb die großangelegte Suchaktion rund um sein Elternhaus in Bremervörde-Elm erfolglos geblieben war.

Hunderte Helfer von Polizei, Feuer- und Bundeswehr, sowie Freiwillige hatten hier nahezu jeden Stein umgedreht – jedoch ohne Erfolg. "Wir wollten alles Menschenmögliche tun, um Arian zu finden", sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Am Dienstag wurden alle aktiven Suchaktionen dann offiziell abgebrochen. Eine Ermittlergruppe geht stattdessen nun nur noch den konkreteren Hinweisen nach.