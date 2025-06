Sein E-Roller wurde auf Waldweg gefunden: Wer hat diesen Mann gesehen?

Lieberose (Dahme-Spreewald) - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 70-Jährigen, der am Freitag in Lieberose verschwunden ist.

Wenn Ihr den Mann seit seinem Verschwinden am Freitagnachmittag gesehen habt oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben könnt, dann wendet Euch bitte an die Polizeiinspektion Dahme Spreewald in Königs Wusterhausen unter der Telefonnummer 03375-2700, oder an jede andere Polizeidienststelle. Ihr könnt auch online Hinweise geben.