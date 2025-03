Seit Donnerstag vermisst: Wer hat den 60-Jährigen aus Chemnitz gesehen?

Seit Donnerstagvormittag wird der 60-Jährige vermisst. © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei

Der 60-Jährige verließ am Donnerstagvormittag eine Pflegeeinrichtung in der Salzstraße in Schloßchemnitz und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Wie die Polizei mitteilte, könnte sich der Vermisste aus gesundheitlichen Gründen in einer hilflosen Lage befinden.

Zeugen hatten den 60-Jährigen am Donnerstagnachmittag noch in der Lützowstraße gesehen. Zudem wurde er am Abend in der Straße der Nationen gesehen. "Vermutlich nutzt der 60-Jährige auch öffentliche Verkehrsmittel", so die Polizei.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,65 Meter groß

sehr schlank

hat eine Halbglatze

trägt eine Brille

bekleidet war er mit einem hellblauen Pullover und einer dunkelblauen Hose

Bisher lief die Suche nach dem 60-Jährigen erfolglos. Auch ein Fährtensuchhund war am Donnerstag im Einsatz. Am Freitag wurde zur Unterstützung auch ein Mantrailer eingesetzt.