Seit einer Woche vermisst: Wer hat den 26-Jährigen aus dem Erzgebirge gesehen?

Der 26-Jährige könnte sich in Freiberg, Olbernhau oder Oschatz aufhalten. © Polizei

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde bereits vergangene Woche Montag (18. September) eine Vermisstenanzeige erstattet.

Der 26-Jährige verließ am Montagmorgen seine Wohnung in Neuhausen und fuhr vermutlich mit einem Bus in Richtung Freiberg. Seitdem ist er nicht mehr zurückgekehrt und niemand weiß, wo er sich aufhält.

Bisherige Suchaktionen und die Überprüfung möglicher Anlaufstellen und Kontaktpersonen liefen ins Leere. Neben Freiberg wäre es auch möglich, dass sich der Vermisste in Olbernhau oder Oschatz aufhält, wo er noch bislang unbekannte Kontakte haben könnte.

Möglicherweise ist er aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln weitergereist. Die Polizei macht außerdem darauf aufmerksam, dass sich der 26-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte.

So wird der Vermisste beschrieben:

etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß



kräftig



kurze, dunkle Haare



vermutlich mit dunklem T-Shirt, dunkler Hose und hellblauen Turnschuhen gekleidet



trug einen schwarzen Rucksack bei sich



Wer hat den 26-Jährigen seit vergangener Woche Montag (18. September) gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?