Seit einer Woche verschwunden: Wo steckt Nadine (40) aus Sachsen-Anhalt?

Nadine N. (40) aus Köthen wurde letztmalig in Dessau gesehen und ist seitdem verschwunden. © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld

Zuletzt gesehen wurde die Vermisste bereits am Dienstag vergangener Woche (11. März) gegen 10.40 Uhr in der Parkstraße in Dessau, teilte die Polizei jetzt mit.

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Weil bisherige Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Die 40-Jährige wird folgendermaßen beschrieben: