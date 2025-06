Seit fast einer Woche verschwunden: Wo ist Gawen aus Freital?

Alles in Kürze

Die Polizei sucht nach einem 17-Jährigen aus Freital-Potschappel. © Polizei Dresden

Der 17-jährige Gawen S. verließ am vergangenen Mittwoch die Wohnung seiner Eltern an der Straße Zur Sicht in Freital-Potschappel. Seitdem gilt der Jugendliche als vermisst.

Wo er sich derzeit aufhält, ist noch unklar. Die Polizei hat bereits mögliche Aufenthaltsorte erfolglos überprüft.

Zur Beschreibung des Vermissten: