Seit Montag spurlos verschwunden: 14-Jährige wieder zurück!

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ist die seit Montag vermisste 14-jährige Teenagerin wohlbehalten wieder aufgetaucht. Hinweise auf Straftaten ergaben sich in diesem Zusammenhang nicht.

Vermisste 14-Jährige aus dem hessischen Butzbach konnte wohlbehalten aufgefunden werden. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Zu diesem Zweck haben die zuständigen Ermittler zwei Fotos der Jugendlichen veröffentlicht.

Zuletzt wurde die Vermisste am Morgen des vergangenen Montags in ihrem Zuhause gesehen. Seitdem fehlt von der 14-Jährigen jede Spur.

Ein Sprecher der Polizei sagte, dass sich die Vermisste womöglich nicht an einem festen Ort aufhalte: Durch ein Zugticket sei sie mobil.

So habe sie etwa Freunde und Bekannte in Mittelhessen - insbesondere in Marburg - sowie auch in Richtung Frankfurt sowie in Westhessen.

Da die Jugendliche häufig viel Make-up benutze, wirke sie wesentlich älter als 14 Jahre. Über ihre mögliche Bekleidung ist nicht viel bekannt. Vermutlich trage sie weiße Turnschuhe und einen weißen Beutel - beides von Nike.