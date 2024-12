Seit Montag vermisst: 17-Jährige wurde gefunden

Anhaltspunkte auf eine Straftat lägen nicht vor. Die junge Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag wurde die 17-Jährige durch die Polizei aufgefunden. Sie habe sich im Ortsteil Ovelgünne aufgehalten, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Diese 17-Jährige aus Eilsleben wird seit Montag vermisst. © Bildmontage: Polizeirevier Börde

Am Morgen war die 17 Jahre alte junge Frau mit der Regionalbahn auf dem Weg von Eilsleben (Sachsen-Anhalt) zu ihrer Berufsschule in Magdeburg. Dort kam sie nie an.

Die Teenagerin wurde schließlich als vermisst gemeldet. Erste Fahndungsversuche verliefen erfolglos, weshalb die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bittet.