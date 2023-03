Seit Sonntag vermisst: Polizei sucht Hans-Joachim H. aus Charlottenburg

Mit diesem Foto sucht die Berliner Polizei nach Hans-Joachim H. aus Charlottenburg. Der 73-Jährige verschwand am Sonntag aus einer Klinik in Kreuzberg. © Polizei Berlin

Laut Angaben der Polizei verließ der an Demenz erkrankte Berliner gegen 15 Uhr ohne ärztliche Zustimmung das Klinikum am Urban an der Dieffenbachstraße in Kreuzberg.

Zunächst hatte die Polizei vermutet, dass Hans-Joachim H. möglicherweise auf dem Weg zu seiner Wohnung in der Nähe des Sophie-Charlotte-Platzes in Charlottenburg war. Dort ist der Mann aber nicht angekommen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Rentner entweder zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Stadtgebiet unterwegs ist.

Es kann den Angaben zufolge nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 73-Jährige in einer hilflosen Situation befindet.

H. ist in einem geschwächten Zustand und trägt wahrscheinlich noch ein Band des Krankenhauses am Handgelenk.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: