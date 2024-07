Aufatmen bei den Angehörigen: Seit Tagen vermisste 14-Jährige ist wieder da!

Das teilte ein Sprecher der Polizei am heutigen Montag mit und bedankte sich für die Unterstützung.

Zuletzt wurde die Jugendliche am vergangenen Donnerstag in Gießen gesehen. © Bild-Montage: 123rf/foottoo/Polizeipräsidium Mittelhessen

Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Zuletzt wurde die Jugendliche laut einem Sprecher der Polizei am vergangenen Donnerstag (18. Juli) in der Walltorstraße in Gießen gesehen.

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.