Seit über einer Woche verschwunden: Wo ist Anjeli-Sophie S. (14)?

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg wurde die Jugendliche zuletzt am 8. Mai, gegen 7.30 Uhr, in Beetzendorf gesehen.

Weitere sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten können an das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der 03941/674-293 oder an die Polizei in Salzwedel unter der 03901/8480 weitergeleitet werden.