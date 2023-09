Senior aus Saalekreis seit Donnerstag vermisst: Er braucht dringend seine Medikamente!

Es wurde bereits mit Spürhunden und einem Hubschrauber nach dem 84-Jährigen gesucht. © Bildmontage: bwylezich/123RF, PI Halle

Nach Angaben der Polizeidirektion in Halle an der Saale wurde Heinz Horst K. zuletzt am Donnerstag gegen 19.30 Uhr gesehen.

Die Polizei suchte bereits die Umgebung mit Personenspürhunden, einer Rettungshundestaffel und Hubschraubern ab, leider erfolglos. Der 84-Jährige braucht dringend seine Medikamente.

Heinz Horst K. wird wie folgt beschrieben: