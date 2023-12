Seniorin könnte hilflos umherirren: Wo ist Edelgard S. (69)?

Die Polizei sucht mit diesem Bild nach der vermissten 69-Jährigen aus Berlin. © 123RF/angelarohde, Polizei Berlin (Bildmontage)

Die Seniorin verließ am gestrigen Montag auf unbekanntem Weg eine Pflegeeinrichtung in der Kaulbachstraße in Lankwitz und kehrte bisher nicht zurück.

Ohne Personalpapiere, Schlüssel oder Bargeld könnte sich die an Demenz erkrankte Frau in einer hilflosen Lage befinden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: