Sie braucht dringend ärztliche Hilfe: Wer hat Jana (20) gesehen?

Wo befindet sich die 20 Jahre alte Jana O. aus Lübeck-St. Gertrud? © Polizeidirektion Lübeck

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die 20-Jährige am Dienstagabend zuletzt Kontakt mit ihrer Familie und ist seitdem nicht mehr erreichbar.

Aufgrund "eines möglichen dissoziativen Zustandes" könne eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Die 20-Jährige sei deswegen dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Die Lübeckerin habe sich in der Vergangenheit wiederholt an viel befahrenen Gleisen und in unmittelbarer Autobahnnähe aufgehalten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: