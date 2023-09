Sie ist wieder da: Zwölfjährige aus Chemnitz wurde im Erzgebirge gefunden

Die Zwölfjährige ist wieder. Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, konnte die Vermisste dank Zeugenhinweisen in Thalheim ( Erzgebirge ) wohlbehalten aufgefunden werden.

Das Mädchen wurde am Freitagabend vermisst gemeldet. © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizei

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Zwölfjährige am Donnerstagabend als vermisst gemeldet. Angehörige kamen am Abend nach Hause und stellten fest, dass das Mädchen nicht da war.

Offenbar hatte sie am späten Nachmittag die Wohnung verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt.

Seitdem prüft die Polizei mögliche Aufenthaltsorte des Mädchens und setzte bei der Suche auch einen Fährtenhund ein. Jedoch bisher ohne Erfolg. Denkbar ist, dass sich die Zwölfjährige bei Bekannten in Chemnitz aufhält.