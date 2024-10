Sie leidet unter Realitätsverzerrungen: Jugendliche wieder da

Die 17-Jährige wurde zuletzt am 25. September 2024 gesehen. Sie verließ ein Klinikum in Friedrichshain, um sich mit ihrer Mutter zu treffen. Anschließend sei sie verschwunden.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten richtet Ihr Eure Hinweise bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.

Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.