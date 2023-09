Sie war bei Radtour verschwunden: Vermisste 70-Jährige ist wieder da

Aufatmen in Markkleeberg! Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte die vermisste 70-Jährige am Montagabend, gegen 20 Uhr, wohlbehalten festgestellt und nach Hause gebracht werden.

Die Vermisste konnte inzwischen aufgefunden werden. © Polizei Sachsen

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, war die Vermisste am Sonntag an der Kreuzung Kirschallee/Equipagenweg unterwegs, als ihr Ehemann sie gegen 17.30 Uhr aus den Augen verlor. Zuvor war sie ihm auf dem Fahrrad gefolgt.

"Eigentlich wollten [sie] und ihr Mann an einem ausgemachten Punkt anhalten, an diesem kam sie jedoch nicht an", so die Sprecherin. Die Seniorin leidet unter Demenz - ein Grund für mögliche Orientierungslosigkeit.

Womöglich könnte sie sich entlang der ihr bekannten Fahrradroute am Cospudener See zum Lauerschen Weg über die Kirschallee und den Keesschen Park zur Seenallee/Koburger Straße befinden.

Bisher blieben die Fahndungsmaßnahmen der Polizei jedoch erfolglos, weshalb nun Zeugen bei der Suche helfen sollen.