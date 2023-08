Sie war plötzlich verschwunden: Vermisste 80-Jährige ist wieder da

Sie wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aufatmen in Gräfenhainichen: Wie die Polizei mitteilte, konnte die seit Freitag verschwundene 80-Jährige am heutigen Mittwoch im Gräfenhainichener Ortsteil Zschornewitz wieder angetroffen werden.

Gräfenhainichen - Am Freitag verschwand eine Seniorin aus einer Pflegeeinrichtung in Zschornewitz ( Landkreis Wittenberg ). Jetzt sucht die Polizei öffentlich nach ihr.

Die Vermisste ist inzwischen wieder aufgetaucht. © Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Nach Angaben von Polizeisprecher Nico Göpel wurde die 80-jährige zuletzt am Freitagabend in der Einrichtung in der Leninstraße gesehen. Danach verliert sich ihre Spur.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Fährtenhundes und eines Polizeihubschraubers, bleiben erfolglos.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten hat, soll sich entweder unter der Nummer 034914690 oder per E-Mail lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de beim Polizeirevier Wittenberg melden.

Original-Meldung vom 19. August, 9.48 Uhr. Text aktualisiert am 23. August, 19.39 Uhr.