Sie war spurlos verschwunden: Dreizehnjährige aus Weißwasser wieder da!

Weißwasser (Oberlausitz) - Aufatmen im Falle der vermissten Anna-Lena S. (13) aus Weißwasser. Seit dem 22. März war sie verschwunden. Montagnachmittag am 3. April meldet die Polizeidirektion Görlitz endlich: "Die Polizei traf das Mädchen unversehrt und wohlauf in Niesky an und beendet damit die Öffentlichkeitsfahndung."