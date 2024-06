Sie wird seit Tagen vermisst: Wo ist die 14-jährige Despina?

Die 14-jährige Despina aus Stade wird seit Tagen vermisst. Sie trägt eine schwarz-graue Regenjacke der Marke "FILA". © Fotomontage: Polizeiinspektion Stade

Wie die Beamten am heutigen Mittwoch mitteilten, verließ die Jugendliche am Montagmorgen ihr gewohntes Umfeld in Stade-Riensförde.

Es gibt Hinweise, dass sie sich anschließend mehrere Stunden bei einem "Famila"-Markt am Stadtweg aufhielt. Danach verliert sich ihre Spur.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, bitten die Ermittler nun um Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Es wird vermutet, dass sich die Teenagerin noch in der Stadt oder dem Raum Stade aufhält. Hinweise auf eine Straftat gibt es bisher nicht.

Despina wird wie folgt beschrieben: