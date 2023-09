Sie wurde seit Dienstag vermisst: 17-Jährige in Döbeln gefunden

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, konnte die Vermisste nach einem Zeugenhinweis in Döbeln wohlbehalten aufgefunden werden.

Dank eines Zeugen konnte die Jugendliche am Mittwoch gefunden werden. © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizei

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verließ die Vermisste am gestrigen Dienstag gegen 6.10 Uhr die elterliche Wohnung in der Dittersdorfer Straße und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Im Rahmen der Fahndung wurden bereits jegliche bekannte Anlaufstellen und Kontaktpersonen wiederholt aufgesucht - bisher jedoch ohne Erfolg.

Die Jugendliche könnte sich aktuellen Erkenntnissen nach in der Chemnitzer Innenstadt, am Schloßteich sowie am Hauptbahnhof oder in Amtsberg aufhalten. Dabei ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Wer hat die 17-Jährige seit Dienstag gesehen und kann Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen?