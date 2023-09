Sie legte sich schlafen, dann verschwand sie spurlos mitten in der Nacht: Wo ist Snizhana (17)?

Snizhana verschwand mitten in der Nacht. Bislang blieb die Suche nach der 17-Jährigen erfolglos. © Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Westhessen

Zu diesem Zweck haben die Ermittler auch ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht.

Snizhana lebt mit ihrer Familie in einer Unterkunft für Geflüchtete im Ortsteil Holzhausen über Aar.

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Freitag mitteilte, hatten die Eltern der Vermissten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 4 Uhr in der Früh bemerkt, dass ihre Tochter nicht mehr da ist.

Sie war zuvor noch wie gewohnt zu Bett gegangen, dann verschwand sie im Laufe der Nacht spurlos. Alle Suchmaßnahmen der verständigten Polizei blieben bislang erfolglos.

Snizhana wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,50 Meter groß

schlanke Figur

dunkelbraune, sehr lange Haare

braune Augen

blasses, rundes Gesicht

Laut dem Polizeisprecher trägt die 17-Jährige vermutlich ein schwarzes Kleid und Pantoffeln mit Fellriemen.