Sorge im Süden Sachsen-Anhalts: Wo ist der vermisste Tim S. (26)?

Der 26-jährige Tim S. verließ am vergangenen Freitag seine Unterkunft in Weißandt-Gölzau und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Habt Ihr Tim S. gesehen? Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Tel. 03496/4260 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.