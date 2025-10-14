Spur führt nach Tschechien: Klaus R. (73) aus Cossebaude vermisst

Dresden/Hřensko - Letzte Spur Tschechien : Die Polizei sucht derzeit nach Klaus R. (73) aus Dresden-Cossebaude .

Bei der Suche nach Klaus R. (73) aus Cossebaude bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. © Daniel Karmann/dpa, PD Dresden

Der Senior wurde zuletzt am Sonntagmittag in Hřensko nahe der deutschen Grenze gesehen und gilt seitdem als verschwunden.

"Er benötigt Medikamente und kann sich schlecht orientieren", erklärte Polizei-Sprecher Rocco Reichel (56).

Mögliche Hinwendungsorte seien erfolglos überprüft worden, weshalb man sich nun an die Öffentlichkeit wende.