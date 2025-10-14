Spur führt nach Tschechien: Klaus R. (73) aus Cossebaude vermisst
Dresden/Hřensko - Letzte Spur Tschechien: Die Polizei sucht derzeit nach Klaus R. (73) aus Dresden-Cossebaude.
Der Senior wurde zuletzt am Sonntagmittag in Hřensko nahe der deutschen Grenze gesehen und gilt seitdem als verschwunden.
"Er benötigt Medikamente und kann sich schlecht orientieren", erklärte Polizei-Sprecher Rocco Reichel (56).
Mögliche Hinwendungsorte seien erfolglos überprüft worden, weshalb man sich nun an die Öffentlichkeit wende.
Der Vermisste ist circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine blaue Jeans, einen roten Pullover und eine dunkelblaue Jacke.
Hinweise zum Verbleib des 73-Jährigen nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa, PD Dresden