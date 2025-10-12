Vermisste 16-Jährige aus Sachsen wieder da

Wie die Polizei mitteilte, konnte die Jugendliche am Samstagabend in Chemnitz aufgefunden werden.

Döbeln - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 16-Jährigen aus Döbeln.

Wer hat die Jugendliche gesehen? © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizei

"Die Teenagerin hatte eine Jugendeinrichtung in Döbeln verlassen und ist bislang nicht dahin zurückgekehrt", teilte die Polizei mit.

Polizisten überprüften einige bekannte Anlaufpunkte der Jugendlichen und suchten auch Kontaktpersonen auf. Doch bisher blieben all diese Maßnahmen erfolglos.