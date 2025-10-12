6.125
Vermisste 16-Jährige aus Sachsen wieder da
Update, 12. Oktober, 10.20 Uhr:
Wie die Polizei mitteilte, konnte die Jugendliche am Samstagabend in Chemnitz aufgefunden werden.
Erstmeldung vom 10. Oktober, 12.18 Uhr:
Döbeln - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 16-Jährigen aus Döbeln.
"Die Teenagerin hatte eine Jugendeinrichtung in Döbeln verlassen und ist bislang nicht dahin zurückgekehrt", teilte die Polizei mit.
Polizisten überprüften einige bekannte Anlaufpunkte der Jugendlichen und suchten auch Kontaktpersonen auf. Doch bisher blieben all diese Maßnahmen erfolglos.
Wer hat sie gesehen? Wer weiß, wo sie sich derzeit aufhält? Wer hat sie womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen?
Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter der Telefonnummer 03431 659-0 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizei