Spurlos verschwunden: Wo sind Elias (10) und Jonas (12)?

Wo sind Elias (10, l.) und Jonas (12, r.) aus Lüttgenziatz? © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizeiinspektion Stendal

Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, wurden die beiden Jungen zuletzt am 22. April gegen 11.30 Uhr am Kinderheim in Lüttgenziatz gesehen.

Seither fehlt jede Spur von den Heranwachsenden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu ihrem Aufenthalt.

Die Kinder werden wie folgt beschrieben:

Elias Wappler:

etwa 1,25 Meter groß

von schlanker Statur

hellbraunes Haar

trägt eine grün/weiße Jacke und eine dunkle Hose

Jonas Metzner:

etwa 1,62 m groß

von schlanker Statur

braunes Haar

trägt eine graue Jacke und Jeanshose

Die vermissten Jungen sind mit großer Wahrscheinlichkeit mit Fahrrädern unterwegs, hieß es von der Polizei. Die Suchmaßnahmen verliefen bisher erfolglos.