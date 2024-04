Suche nach Vermisstem endet tragisch: Passanten finden toten 73-Jährigen

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatten Zeugen am Mittwochabend eine männliche Leiche in einem ehemaligen Industriegelände in Köthen aufgefunden. "Dabei handelte es sich zweifelsfrei um den 73-jährigen Vermissten", so der Sprecher.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.