Suche nach vermisstem Pawlos (6) jetzt bundesweit mit neuer Taktik

Immer noch fehlt von dem sechsjährigen Pawlos jede Spur. © Bild-Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Westhessen

Neben den Suchmaßnahmen in der Kleinstadt kündigte die Polizei Westhessen an, mehr als 13.000 digitale Informationstafeln etwa an Bahnhöfen, Autobahnraststätten und Flughäfen im öffentlichen Raum zu nutzen, um nach dem Jungen zu suchen.

"Die Polizei erhofft sich durch diese Aktion nochmals Hinweise auf seinen Verbleib", hieß es.

Außerdem soll bis Freitag eine zweistellige Zahl an Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums Westhessen weiter nach dem Jungen suchen.

Dann werde es eine Neubewertung der Lage geben, erklärte ein Sprecher. Zudem wolle man neue Hinweise generieren, etwa durch Meldungen aus der Bevölkerung.

Pawlos ist laut Polizeiangaben "autistisch veranlagt". Am Dienstagmittag war er ohne ersichtlichen Grund von seiner Förderschule davongelaufen.

Zuletzt tauchte ein Video auf, das den Jungen laut Polizei "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" zeigt. Darauf sei zu sehen, wie er auf einer stark befahrenen Straße stehe. Ein Verkehrsteilnehmer begleitete ihn daraufhin von der Fahrbahn.