Er wurde seit Montag vermisst: Polizei entdeckt hilflosen 81-Jährigen an der A14!

Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Am Dienstagabend liefen die Suchmaßnahmen nach ihm noch auf Hochtouren. Dabei kamen auch die Mantrailer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft sowie der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Aufatmen im Raum Leipzig ! Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wurde der seit Monagnachmittag vermisste 81-Jährige inzwischen wieder aufgefunden.

Taucha/Leipzig - Große Sorge im Landkreis Nordsachsen: Die Polizei sucht nach einem vermissten Rentner und bittet dabei die Bevölkerung um ihre Unterstützung. Der Mann leidet an Demenz.

Der Vermisste wurde inzwischen wieder aufgefunden. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Wie die Behörde am Dienstagnachmittag mitteilte, ist der 81 Jahre alte Mann am Montagnachmittag auf dem Weg zu seinem Garten in Taucha verschwunden.

Zuvor habe er gegen 15.30 Uhr seine Wohnung verlassen - etwa zu diesem Zeitpunkt sei er zuletzt gesehen worden. In seinem Garten kam er demnach nie an.

"Da der Senior an starker Demenz leidet, auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen sowie orientierungslos ist (...), sucht die Polizeidirektion Leipzig nun mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem 81-Jährigen", hieß es weiter.

Außerdem könne die starke Hitze eine Gefahr für die Gesundheit des Rentners darstellen.

Habt Ihr den Mann seit Montagnachmittag gesehen, mit ihm gesprochen oder wisst, wo er sich aufhält? Dann meldet Euch bitte dringend beim Polizeirevier Leipzig-Nord, Essener Straße 1 in 04129 Leipzig, unter der Telefonnummer 0341/59350, oder bei jeder anderen Dienststelle.