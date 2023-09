Teenager aus Kürten vermisst: Wer hat Dilbera I. gesehen?

Seit dem gestrigen Sonntagnachmittag wird Dilbera I. (12) aus Kürten vermisst. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Zuletzt hielt sich der Teenager an seiner Wohnanschrift in einer Betreuungseinrichtung in der Jahnstraße auf. Dies soll gegen 16.30 Uhr gewesen sein.

Das Mädchen habe derzeit kein Bargeld und auch kein Handy bei sich.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: