Teenager Elias spurlos verschwunden: Befindet er sich in hilfloser Lage?

Halle (Saale) - Große Sorge um einen Jugendlichen aus Halle: Elias A. wird seit drei Tagen vermisst - er könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden.

Elias A. ist seit Sonntag wie vom Erdboden verschluckt - wer hat ihn gesehen? © Bildmontage: Polizeirevier Halle (Saale), Carsten Rehder/dpa

Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, wurde der Junge bereits am vergangenen Sonntag gegen 6 Uhr am Morgen im Bereich des Rockendorfer Wegs im Stadtteil Gesundbrunnen zuletzt gesehen.

Der Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

scheinbares Alter zwischen 15 und 16 Jahren

circa 1,80 bis 1,90 Meter groß

sehr schlanke Gestalt

lange, lila gefärbte Haare



eventuelle Bekleidung: schwarze Jacke mit Aufnäher der Band "KRAFTKLUB"

Da sich der Teenager in einer hilfsbedürftigen Lage befinden könnte, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.