Teenager verschwunden: Wer hat die 16-jährige Tanita "Levi" S. gesehen?

Tanita "Levi" S. (16) aus Hoyerswerda wird vermisst. © Fotomontage: Polizeidirektion Görlitz

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte, ist Tanita seit Dienstag, dem 18. März verschwunden. Zuletzt wurde sie gegen 16.45 Uhr in der Bautzener Allee in Hoyerswerda gesehen.

Tanita wird in ihrem Umfeld auch "Levi" genannt. Bisher konnten Behörden die 16-Jährige noch nicht finden und bitten deshalb die Öffentlichkeit um Hilfe.

Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben: