Traurige Gewissheit: Vermisster Zwenkauer ist tot

Traurige Gewissheit im Falle des Vermissten 54-Jährigen aus Zwenkau. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fanden Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei bereits am 24. April einen Leichnam im Zwenkauer See. Inzwischen wurde die Person zweifelsfrei identifiziert. Es handelt sich um den seit dem 4. März 2025 vermissten Mann.

Traurige Gewissheit: Der 54-Jährige aus Zwenkau wurde tot aufgefunden. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Gesehen wurde der Vermisste zuletzt am späten Dienstagabend gegen 17.30 Uhr in der Bäckergasse in Zwenkau, teilte die Leipziger Polizei am Donnerstag mit.

Demnach habe er zu diesem Zeitpunkt seine Wohnung verlassen - seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

"Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten und aufgrund seines gesundheitlichen Zustands nicht auszuschließen ist, dass sich der Vermisste in einer Notlage befindet", so ein Sprecher.

Daher wird auch die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter: 50 bis 55 Jahre



circa 1,93 Meter groß



hagere Statur



schwarz-grau melierte Haare



Bartansatz bzw. Schnauzbart



bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, blau karierter Schal und Jogginghose

Wer hatte mit dem Vermissten Kontakt, hat ihn gesehen oder weiß, wo er sich aufhalten könnte? Dann meldet Euch mit Euren Hinweisen beim Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße 1a in 04552 Borna, Tel. 03433/2440.