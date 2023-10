Trauriges Ende einer Suche: Aus Pflegeheim verschwundener Bewohner (†84) ist tot

Die Suche nach dem 84-Jährigen wurde eingestellt.

"Der Vermisste wurde nach einem Bürgerhinweis am Rande einer Kleingartenanlage in Bad Schmiedeberg leblos aufgefunden", so Polizeisprecher Nico Göpel am Samstag. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung sollen demnach nicht vorliegen.