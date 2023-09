Vermisst! Wer hat den 39-Jährigen aus Oelsnitz gesehen?

Jegliche Suchmaßnahmen liefen bisher ins Leere. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Daniel verließ am gestrigen Dienstagabend seine Wohnung in der Nordstraße und hielt sich anschließend im Bereich der August-Bebel-Straße auf. Im Laufe des Abends verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung und wird seitdem vermisst.

Alle bisher durchgeführten Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Dabei könnte sich der Vermisste in hilfloser Lage befinden.

Der 39-Jährige wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß



schlank



kurze, schwarze Haare



blasser Hautton



spricht sächsisch



trägt eine schwarze Sporthose und eine gelbe Dynamo-Dresden-Jacke



Ein Foto des Vermissten findet Ihr auf www.polizei.sachsen.de.