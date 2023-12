Vermisste 15-Jährige ist wieder da

Wie die Polizei jetzt mitteilte, konnte nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin die vermisste 15-Jährige aus Varel am Sonntagabend in einem Bus auf dem Weg nach Neuenburg angetroffen und in Obhut genommen werden.

Die Jugendliche befinde sich nun bei ihren Eltern, heißt es weiter.