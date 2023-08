Vermisste 16-Jährige aus Landsberg am Lech wieder aufgetaucht

Landsberg am Lech - Die vermisste 16-Jährige aus Landsberg am Lech ist wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Die Polizei konnte die 16-Jährige ausfindig machen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde sie am Freitag in Aalen angetroffen. Demnach befand sie sich in Begleitung eines Erwachsenen.

Die Jugendliche galt seit dem 30. Juli als vermisst.