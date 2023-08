Vermisste 17-Jährige aus Hessen soll in Berlin sein: Wer hat Isabella gesehen?

Berlin/Hessen - Die 17-jährige Isabella aus Holzhausen über Aar ( Hessen ) wird vermisst . Hinweisen zufolge soll sich die Jugendliche in Berlin aufhalten.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der vermissten 17-Jährigen aus Hessen, die sich in Berlin aufhalten soll. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Hessen (Bildmontage)

Nach Angaben der Polizei soll der Teenager am vergangenen Montag (14. August) gegen 7 Uhr ihr Zuhause in der Klosterstraße in Hessen verlassen haben.

Bezugspersonen hätten noch bis zum darauffolgenden Mittwoch (16. August) Kontakt zu der 17-Jährigen gehabt.

Doch danach habe das Mädchen die Menschen auf ihrem Handy blockiert, sodass die Polizei am Freitag über ihr Verschwinden informiert wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich die Vermisste in Begleitung einer weiteren Person in Berlin-Neukölln aufhalten, wie die Beamten mitteilten.