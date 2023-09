19.09.2023 17:45 Vermisste 20-Jährige aus Hamburg konnte gefunden werden

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, konnte die vermisste 20-Jährige aus Hamburg von Beamten in Leipzig gefunden und in Gewahrsam genommen werden.

Von Alice Nägle

Wie die Polizei Hamburg am Nachmittag mitteilte, konnte die 20-Jährige von der Polizei Leipzig gefunden und in Gewahrsam genommen werden. Erstmeldung, 19. September, 16.35 Uhr (Details zur Person entfernt) Hamburg - Seit Montagmittag wird eine 20-Jährige aus Hamburg vermisst. Wer hat die junge Frau gesehen? Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Die Vermisste wurde gefunden. © Polizei Hamburg Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, soll sie am Montag gegen Mittag das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE, Martinistraße Hamburg-Eppendorf) verlassen haben. Seither weiß niemand, wo sie sich aufhält. Das Amtsgericht Hamburg hat demnach beschlossen, die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche zu bitten. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich an das Hinweistelefon unter der Nummer 040 4286 56789 zu wenden. Auch jede weitere Polizeidienststelle nimmt wichtige Informationen entgegen.

Wer die vermisste Person auf der Straße sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.

Erstmeldung: 16.35 Uhr, letzte Aktualisierung: 17.45 Uhr

