Vermisste Chemnitzerin wieder aufgetaucht

Entwarnung! Die vermisste Frau aus Chemnitz wurde wieder aufgefunden.

Am heutigen Dienstagmorgen wurde die Suche nach der 37-Jährigen fortgesetzt - mit Erfolg. "Polizisten der Chemnitzer Kriminalpolizei konnten sie schließlich gegen 08.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Weststraße wohlbehalten antreffen", heißt es.