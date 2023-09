Vermisste Jugendliche aus Oschatz taucht auf Sylt wieder auf

Die Jugendliche tauchte auf Sylt wieder auf. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am späten Donnerstagnachmittag mitteilte, ist der Teenager bereits am Donnerstag vor einer Woche verschwunden.

An jenem Tag habe sie ihr Elternhaus in der Riesaer Straße in Oschatz gegen 10 Uhr am Vormittag verlassen und sei nicht mehr zurückgekehrt – ihre Familie hat sie seitdem nicht mehr gesehen.

"Es besteht die Möglichkeit, dass sie sich entweder auf dem Weg in Richtung Norden befindet oder sich dort schon aufhält", berichtete Polizeisprecher Chris Graupner weiter. Möglicherweise könnte sich der Teenager auf der Insel Sylt aufhalten.

Wie die Polizei rund eine Woche nach Beginn der Fahndung mitteilte, seien inzwischen Hinweise eingegangen, dass sich die Vermisste in Berlin aufhalten könnte.