15-Jährige verschwand auf Schulweg: Wo ist Madeleine K.?

Gosen-Neu Zittau - Seit Anfang dieser Woche wird eine Jugendliche (15) aus Gosen-Neu Zittau ( Landkreis Oder-Spree ) vermisst. Nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

Mit diesem Bild sucht die Polizei Brandenburg nach der vermissten Minderjährigen. © Lino Mirgeler/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Behörden-Angaben machte sich Madeleine K. am Montagvormittag, 17. Juni, zusammen mit ihrem Bruder auf den Weg zur Schule. Unter einem Vorwand fuhr sie jedoch wieder zurück.

In der Wohnung packte Madeleine K. einige Sachen zusammen, später stieg sie in eine Bahn in Richtung Hannover. Danach verliert sich ihre Spur.

Versuche ihrer Familie und der Polizei, mit der Jugendlichen Kontakt aufzunehmen, scheiterten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: