Vermisste Valeriia (9): Bewegende Video-Botschaft vom Vater

Von Valeriia (9) fehlt am heutigen Sonntag noch immer jede Spur. © Polizei

Laut Bild wurde der Vater, der sich aktuell noch in der Ukraine befindet, von der Armee freigestellt. Er warte aktuell darauf, nach Deutschland reisen zu können.

Er glaube, dass sein Kind entführt wurde und teilte sich in einer dramatischen Video-Botschaft mit.

"Ich heiße Roman, ich bin der Vater von Valeriia, dem Mädchen, das am 3. Juni 2024 in Deutschland verschwunden ist", sagt Roman G. im Video der Bild. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die dabei helfen, Valeriia zu finden. Während ich den ruhigen Schlaf der ukrainischen Kinder an der Front beschützte, ist meine eigene Tochter spurlos verschwunden."

Und weiter: "Ich richte mein Wort an diejenigen, die an ihrem Verschwinden beteiligt sind: Finden Sie in sich den Mut, uns Eltern unser geliebtes Kind zurückzugeben. Ich hoffe so sehr, meine Tochter bald in den Arm nehmen zu können."