Große Sorge um 16-Jährige: Nina aus Brunnthal bei München vermisst!

Die 16-Jährige wurde zuletzt am Freitag am Bahnhof in Sauerlach gesehen. © Polizei

Die Jugendliche wurde zuletzt am Freitag gegen 16.50 Uhr am Bahnhof in Sauerlach gesehen.

Dort wollte sie mit der S-Bahn nach Höhenkirchen fahren.

Seitdem fehlt von der 16-Jährigen jede Spur.

Beschreibung der vermissten Person:

1,65 Meter groß

schlank

braune lange Haare

trägt eine Zahnspange und ein Bauchnabelpiercing



trägt eine graue Jeans mit Löchern, ein graues Top, eine schwarz-goldene Adidas-Jacke und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle



Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sauerlach, in der S-Bahn oder auch im weiteren Stadtgebiet München inklusive Landkreisen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten?