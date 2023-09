Vermisstensuche endet tragisch: Mann aus dem Vogtland tot aufgefunden

"Es gibt zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden", so eine Polizeisprecherin.

Jegliche Suchmaßnahmen liefen bisher ins Leere. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Der Mann verließ am gestrigen Dienstagabend seine Wohnung in der Nordstraße und hielt sich anschließend im Bereich der August-Bebel-Straße auf. Im Laufe des Abends verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung und wird seitdem vermisst.

Alle bisher durchgeführten Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Dabei könnte sich der Vermisste in hilfloser Lage befinden.