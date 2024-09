Vermisstensuche im Erzgebirge endet tragisch: Senior tot aufgefunden

Am gestrigen Mittwoch im Uferbereich der Talsperre Eibenstock wurde eine leblose Person gefunden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich dabei um den Vermissten.

Der 71-Jährige wurde am Sonntag als vermisst gemeldet. © Bildmontage: 123rf/heiko119, Polizei

Der Vermisste (71) hat vermutlich in der Nacht zu Sonntag seine Wohnung in Eibenstock verlassen. Ein Nachbar sah ihn zuletzt am Samstagnachmittag.

Als der Mann nicht zurückkam, informierten Bekannte am Sonntag die Polizei.

Bisher verlief die Suche nach dem 71-Jährigen erfolglos. Für die Suchmaßnahmen ist am Sonntag auch ein Fährtensuchhund zum Einsatz gekommen.

Der Senior könnte sich laut Polizei aus gesundheitlichen Gründen in einer hilflosen Lage befinden.

Die Chemnitzer Polizei fragt: Wer hat den Vermissten seit Samstagnachmittag gesehen? Wem ist er möglicherweise in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.