Vermisstensuche im Vogtland: Mann seit einer Woche verschwunden!

Dietrich Bernd wurde in der Nacht zum vergangenen Dienstag in der Unteren Bergstraße in Muldenhammer, im Ortsteil Morgenröthe-Rautenkranz, zuletzt gesehen und seitdem vermisst.

Bisher führten alle Suchmaßnahmen zu keinem Erfolg, die Polizei bittet daher nun um Mithilfe der Bevölkerung.

Der 67-Jährige wird folgendermaßen beschrieben:

1,78 Meter groß

sehr schlank

blondes, glattes Haar

Er trägt in der Regel ältere Kleidung. Der Vermisste fährt einen blauen Skoda Karoq mit dem amtlichen Kennzeichen V-DM 8000.

Ein Foto des Vermissten ist unter polizei.sachsen.de zu sehen.