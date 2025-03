Vermisstensuche in Delitzsch: Wohin ist Kathleen W. (53) verschwunden?

Kathleen W. (53) aus Delitzsch wird vermisst. © Montage Polizei Sachsen ; Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Susanne Lübcke wurde Kathleen W. zuletzt am 14. März zwischen 14.30 und 15 Uhr zu Fuß in der Straße Feldsiedlung in Delitzsch gesehen. Sie war wohl in Richtung Bahnweg unterwegs.

"Bisherige Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass sich die Vermisste am 17. März noch in ihrer Wohnung aufhielt", so die Sprecherin weiter. "Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes."

Da sich die 53-Jährige aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes womöglich in einer Notlage befinden könnte, fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihr.

Sie wird wie folgt beschrieben: